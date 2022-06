Tonga names 11 debutants in line-up to face Fiji

Amongst these players are rugby stars, Israel Folau, Malakai Fekitoa and Charles Piutau.

The other players that will be making their debut are Veikoso Poloniati, William Havili, Anzelo Tu’itavuki, Sosefo Apikotoa, Sione Havili, Lotu Inisi, Manu Paea and Tima Fainga’anuku.

Tonga will play against Fiji at 3pm (Fiji Time) on Saturday at the ANZ Stadium in Suva.

Tonga Squad:

Siegfried Fisi’ihoi, Samiuela Moli, Siate Tokolahi, Halaleva Fifita, Veikoso Poloniati, Tangonoa Halaifonua, Solomone Funaki, Sione Tu’ipulotu, Sonatane Takulua, William Havili, Anzelo Tu’itavuki, Malakai Fekitoa, Afusipa Taumoepeau, Israel Folau, Charles Piutau.

Reserves:

Siua Maile, David Lolohea, Sosefo Apikotoa, Sione Havili, Lotu Inisi, Manu Paea, James Faiva, Tima Fainga’anuku.