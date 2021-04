Tonga schedules 2 repatriation flights for May

A meeting between the National Emergency Management Committee and the COVID-19 Committee confirmed that there is a repatriation flight from Auckland next week.

The second flight is from American Samoa.

Chief Executive Officer of MEIDECC Paula Ma’u said two repatriation flights scheduled to arrive from Fiji and Brisbane next month have been postponed until further notice.

According to Mau, the postponement is because Fiji has closed its border due to new cases of COVID–19 and the variant is same as the one found in India.

There are only 2 passengers that on the repatriation flight from American Samoa and it will return with passengers from Tonga.

Flights from Brisbane and Fiji are most likely to arrive in Tonga on the 3rd and 5th of June.

Ko e vakapuna pāsese pē ‘e ua ‘e tū’uta mai ki Tonga ni ‘i Mē fakatatau ki he ola ‘a e fakataha ‘a e NEMC mo e Kōmiti Ngāue ki he Covid-19 ‘i he ho’atā ‘o e ‘aho ni. Ko e ongo vakapuná tena folau mai ‘i he uike kaha’ú ko e taha mei ‘Okalani Nu’usila pea mo Pangopango Ha’amoa ‘Amelika.

Na’e fakahā ‘e he Pule Lahi ‘a e Potungāue MEIDECC Paula Pouvalu Ma’u ki he fakataha’angá ‘e toloi ‘a e ongo vakapuna ‘e ua na’e ‘amanaki ke folau mai mei Fisi pea mo Brisbane ki Sune.

“Ko e ongo vakapuna ko ‘eni ‘oku toloí na’e palani ke tu’uta fakataha mai mo e ongo vakapuna ko eni mei Nu’usila pea mo Pangopango ‘i Mē. ‘Oku makatu’unga eni ‘i hono kei tāpuni ‘e he Pule’anga Fisí ‘a honau kau’āfonuá, koe‘uhí ko e kalasi ‘e taha ‘o e Covid-19 ko e ‘Indian Variant’ ‘oku kamata ke mafola ‘i Fisi pea ‘oku fu’u fakatu’utāmaki ‘aupito.”

“Ko e fika ‘o e kau pāsese ne ‘amanaki ke nau foki mai he ongo vakapuna ‘oku kaniselí, ‘e tānaki pē ‘a e fika ko ia ki he kau pāsese tenau foki mai mei Nu’usila mo Pangopango ‘i he uike kaha’ú ‘a ia ‘oku fe’unga fakakātoa mo e toko 270.”

Ko e toko ua pē ‘e foki mai he vakapuna mei Pangopangó pea ‘e foki atu ai pē ‘a e kau pāsese mei Tonga ni.

‘Oku fakafuofua ke toki tau mai e vakapuna pāsese mei Brisbane, ‘Aositelelia mo Fisí ‘i he ‘aho 3 mo e 5 ‘o Sune.

